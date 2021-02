Casse-tête immobilier autour du village olympique à Tokyo

Si les nouveaux gratte-ciel de la City pouvaient courber le dos et rentrer les épaules, le centre de la première place financière européenne, voire mondiale, devrait ressembler ces jours-ci à un cortège funèbre. Un mois après la sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’extraordinaire effet négatif du Brexit sur les seigneurs de l’argent se fait d’autant plus ressentir que la pandémie et l’enracinement du télétravail ont vidé les bureaux du « Square mille ».

En effet, les services financiers sont exclus de l’accord de libre-échange, conclu in extremis à Noël, qui ne concerne que la pêche et les biens. La politique a prévalu sur le pragmatisme économique. L’agrément ignore le secteur financier britannique qui représente cependant 7 % du PIB et pour lequel la City est un leader mondial. La sortie du marché unique a entraîné la perte du « passeport européen » autorisant la vente des produits financiers à travers toute l’UE. En outre, l’ampleur plus importante que prévue des transferts des opérations en euros de l’autre côté du « Channel » a...