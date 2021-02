Masques au bureau, interdiction des écharpes et foulards: les précisions du Centre de crise

Le plateau est toujours là, nous nous y maintenons. Cela fait une dizaine de semaines que les contaminations connaissent un mouvement oscillant entre 2000 et 2500 contaminations par jour. Dans la même période les décès et hospitalisations continuent de diminuer légèrement, lentement, mais c’est la tendance générale », a souligné Yves Van Laethem, lors du point presse de Sciensano ce mardi matin.

Après avoir présenté les chiffres de l’épidémie en Belgique, le porte-parole interfédéral a précisé les nouvelles règles concernant les masques, rappelant que « les masques en tissu et jetables restent le choix standard actuellement en Belgique : les masques en tissu sont toujours satisfaisants, les masques jetables ne sont pas nécessairement meilleurs et ne doivent donc pas systématiquement remplacer les masques en tissu. »

« Les écharpes, foulards, bandanas, et autres choses bricolées, qu’on a pu se permettre en mai/juin parce qu’on manquait de masque, ne peuvent plus être utilisés comme alternative, leur pouvoir filtrant étant aléatoire et insatisfaisant. Les masques FFP2 ne sont pas conseillés pour la population en général : ces masques sont nettement plus chers, ils ne peuvent pas être réutilisés, ils sont peu confortables. »