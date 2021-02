Kimmer Coppejans n’a pas digéré sa quarantaine stricte à Melbourne: «C’est très frustrant!»

Placé 15 jours en quarantaine stricte à Melbourne (même pas le droit d’ouvrir une fenêtre dans sa chambre d’hôtel) car il faisait partie d’un avion « contaminé » à son arrivée en Australie, Kimmer Coppejans (178e) n’a pas vraiment pu profiter de sa liberté retrouvée. Il a été battu d’emblée au « Great Ocean Road Open » par le Hollandais Robin Haase (198e) : 6-4, 6-3. L’Ostendais n’a pas pu offrir le meilleur de lui-même dans ces conditions. « Je ne vais pas mentir, c’était un mauvais match de ma part. Un jour un peu off où tu ne sens pas ton service, tu ne trouves pas la précision et tu rates des balles faciles. J’ai bien vu que je n’avais pas joué assez de balles, avant, pour retrouver mes meilleures sensations. C’est dur, très frustrant car, pour une reprise, ce n’était pas un mauvais tirage. Mais quand tu es obligé de rester 15 jours dans ta chambre comment peut-il en être autrement ? J’avais surtout peur, en fait, de me blesser après 17 jours sans tennis, au total, et j’ai d’ailleurs commencé à sentir des douleurs à l’épaule et au coude… Vraiment pas top. Mais bon, il me reste quelques jours maintenant avant l’Open d’Australie (NDLR : le tout premier de sa carrière alors qu’il fêtera ses 27 ans, ce dimanche) pour bien me soigner avec les kinés et bien me préparer. Je vais devoir bien gérer ces jours-ci. Le point positif, ici, c’est qu’on peut enfin respirer l’air de Melbourne qui est meilleur que celui de ma chambre après 15 jours… Même si ce n’est plus une obligation, je continue de porter le masque à l’intérieur. Je me sens plus en sécurité ainsi et c’est aussi devenu une habitude… »