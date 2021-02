Vincent Kompany: «Perdre Landry Dimata ne nous aide pas à court terme»

Quelques heures après la fin du mercato hivernal, Vincent Kompany a tiré le bilan des transactions réalisées par Anderlecht durant le mois de janvier. « Le club a fait ce qui était nécessaire pour lui et dans un contexte plus large que je ne vais pas répéter à chaque fois, indique le T1 du RSCA. Il y a eu des prises de décision avec l’idée de garder un effectif compétitif avec de la concurrence et en prenant compte du contexte. C’est à partir de là qu’il faut juger. On accepte et on croit qu’on va trouver des solutions. »

Avec un départ de dernière minute qui n’était pas forcément du goût de Kompany : celui de Landry Dimata prêté avec option d’achat à l’Espanyol. « Perdre Dimata ne nous aide pas à court terme, avance le coach bruxellois. Il a vécu une période longue et difficile et il veut se pousser et se tester ailleurs. Je lui souhaite le meilleur à ce niveau-là. Mais, encore une fois, il est important de regarder l’aspect financier et la masse salariale pour analyser ce départ. »

Il y a un autre départ qui a surpris : la décision de Nicolas Frutos de quitter son club de cœur pour prendre la direction de DC United où il retrouvera Hernan Losada. « C’est également une perte pour nous, concède Kompany. Il amenait sa connaissance et son énergie. Sa décision doit être acceptée. Avec la situation sanitaire actuelle, il est difficile de s’interposer au milieu de situations familiales. On verra si on peut compenser cette perte. On cherche un remplaçant. »