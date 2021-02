Le premier centre de vaccination a ouvert à Bruxelles (vidéo)

Garantir l’accès à un vaccin de qualité contre le Covid-19 constitue l’une des portes de sortie de la crise sanitaire actuelle. En région bruxelloise, l’objectif est de vacciner au minimum 70 % de la population (c’est-à-dire au moins 850.000 Bruxellois), en donnant la priorité aux groupes à risque identifiés. Et ce, pour obtenir in fine une immunité de groupe et endiguer la propagation du coronavirus.

Lire aussi Livraison de vaccins contre le coronavirus: de bonnes et de mauvaises nouvelles

Pour y arriver, la Commission communautaire commune, en collaboration étroite avec la Clinique Saint-Jean, inaugure ce mardi 2 février son tout premier point de vaccination, situé dans le centre de test et de vaccination Pachéco (Boulevard Pachéco, 42 à 1000 Bruxelles) de la Clinique Saint-Jean. Pour le moment, les vaccinations qui y ont lieu concernent les soignants de la première ligne. À terme, environ 1.000 personnes pourront y être vaccinées par jour.

« L’ouverture de ce premier point de vaccination à Bruxelles est un pas très important dans notre stratégie de lutte contre le Coronavirus. En ouvrant le centre Pachéco, nous entamons une nouvelle phase puisque c’est à présent le personnel de soin de première ligne de plus de 50 ans qui va pouvoir se faire vacciner. L’ouverture des autres centres se fera de manière progressive, en fonction de l’approvisionnement en vaccins. Cette nouvelle étape est une source d’espoir qui permet d’entrevoir des jours meilleurs », explique Alain Maron, Ministre de la Santé bruxellois.