Scène surréaliste à l’OM: André Villas-Boas démissionne car le club a recruté un joueur qu’il ne voulait pas

« Le mercato s'est terminé avec l'arrivée d'un nouveau joueur. Ce n'est pas une décision qui a été prise par moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je l'ai apprise par la presse le matin quand je me suis réveillé. C'est précisément un joueur pour lequel j'ai dit non. Ça n'a jamais été un joueur qui était sur notre liste. Il a fini par venir et je n'étais pas au courant. »

« Je me suis réveillé et j'ai regardé le site qui est numéro 1 en France sur les infos de l'OM et qui a annoncé cette information. A cause de ça, j'ai présenté ma démission sans rien vouloir de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive, des prises de décision par rapport aux besoins de l'équipe, d'être mis de côté de la politique sportive, de ne pas être au courant dans un accord de gentlemen sur l'arrivée des joueurs qui a été cassé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction. Par rapport à la quantité de matchs, elle ne m'a pas encore donné de retour final. Je ne veux rien de l'OM, pas d'argent de l'OM et de Frank (McCourt), je veux seulement partir par rapport à un différent sur la politique sportive.C'est dommage qu'on en arrive à ce point. »