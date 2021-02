La FSMA met en garde contre plusieurs sociétés de type "boiler rooms"

Elles pourraient fonctionner selon le principe du "boiler room", une forme de fraude qui consiste généralement à contacter des consommateurs - sans y être invité et souvent par téléphone - pour leur proposer d'acheter des actions ou d'autres produits financiers.

Ces derniers temps, les produits et services proposés sont devenus plus divers. Sont ainsi également proposés: des comptes de gestion, des comptes à terme, du conseil en investissement, des placements dans du crowdfunding, etc.

La FSMA déconseille dès lors fortement de donner suite aux offres de services financiers des sociétés précitées et d'effectuer tout versement sur un compte bancaire qu'elles communiqueraient.