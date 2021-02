Comment recevoir facilement le journal «Le Soir» chez vous

Mobilité, consommation, loisirs… Tout le monde doit adapter ses habitudes en raison de la situation sanitaire. Le coronavirus continue de circuler, avec toujours la crainte d’une nouvelle vague en Belgique et ailleurs. Analyse, reportage, entretien… La rédaction du « Soir » se mobilise pour bien vous informer et décrypter l’évolution de l’épidémie, mais aussi le reste de l’actualité.

Mode d’emploi pour ne rien manquer

– Ajoutez plus.lesoir.be à vos favoris et accédez à tous les articles de la rédaction, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis votre smartphone, tablette et ordinateur