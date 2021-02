Visa va débarquer en Belgique avec sa carte de débit

La nouvelle carte de débit Bancontact - Visa Debit sera acceptée partout dans le monde, aussi bien en magasin qu'en ligne, promet BNP Paribas Fortis. Elle "est acceptée dans plus de 200 pays et territoires, chez 70 millions de commerçants, ce qui en fait la carte de débit la plus acceptée au monde", ajoute Jean-Marie de Crayencour, Country Manager Belgique et Luxembourg chez Visa.

La crise sanitaire et les confinements ont impacté les modes de paiement, les Belges faisant usage plus fréquemment des cartes bancaires pour effectuer leurs achats dans les magasins, pour procéder à des transactions en ligne (+67% entre 2019 et 2020) et pour effectuer des paiements sans contact (+325% entre 2019 et 2020). Le citoyen belge a en effet moins utilisé d'argent liquide (-47% de retraits en 2020). En général, la carte de débit reste un moyen de paiement populaire en Belgique: son marché y est 7,5 fois plus important que celui des cartes de crédit.