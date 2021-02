Coronavirus: le président du Real Madrid Florentino Perez positif au Covid-19

Le Real Madrid C.F. a annoncé mardi que son président Florentino Pérez a été testé positif au Covid-19. « Testé périodiquement, il ne présente aucun symptôme », a précisé le club espagnol de Thibaut Courtois et Eden Hazard.

Plus d’une semaine après le test positif de Zinédine Zidane, entraîneur des Merengue, le club madrilène est donc une nouvelle fois touché par le coronavirus. Le Français n’a pas pu se tenir sur le banc lors de la victoire à Alavés le 23 janvier (1-4) et lors de la défaite à domicile contre Levante le 30 janvier (1-2). ’ZZ’ est retourné mardi matin sur les terrains après dix jours d’isolement.

À la tête du Real Madrid depuis presque 20 ans (sauf entre 2006 et 2009), Florentino Perez, l’un des hommes les plus riches et plus influents d’Espagne, est également le PDG du groupe ACS, géant du BTP et des services.