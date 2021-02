La France et la Suède ne recommandent pas le vaccin d’AstraZeneca aux plus de 65 ans

Selon l’agence de santé publique, le vaccin d’AstraZeneca – dont l’utilisation a été approuvée la semaine dernière par l’UE pour les plus de 18 ans, sans limite d’âge – devrait « en premier lieu » être proposé aux personnes âgées de 18 à 65 ans.

La Suède ne recommande le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca qu’aux personnes de moins de 65 ans en raison d’un manque de données pour les plus âgés, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

A l’inverse, les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna doivent dorénavant être d’abord proposés aux personnes de 65 ans et plus.