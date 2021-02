Nouveau pépin physique pour Eden Hazard? Le Diable rouge ne s’est pas entraîné avec le Real Madrid

Son passé de joueur à Seraing, chez les jeunes et en équipe première (1992-1996), et au Standard (1996-1997), tout comme son expérience de dirigeant à Sclessin (2014-2016), puis au Pairay (2016-2019), en font un interlocuteur de choix, alors que les Métallos et les Rouches s’affrontent ce mercredi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.