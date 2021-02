Vaccins vs variants: ressentez-vous de l’espoir ou de l’incertitude?

Comme chaque mois désormais, le groupe interuniversitaire Psychologie et Corona (UGent, UCLouvain et ULB) s’associe au Soir et à Sud Presse pour sonder un maximum de francophones sur leur motivation à suivre (ou non) les mesures sanitaires. Les lecteurs du Soir sont invités pour la troisième fois à livrer leur ressenti dès ce mardi 2 fevrier au travers d’un questionnaire dont le temps de réponse demande environ quinze minutes. Les résultats sont attendus pour le 10 février.

Le fait de sonder les Belges régulièrement – comme le fait depuis un an l’équipe du professeur Maarten Vansteenkiste (UGent), à l’origine de ce baromètre – offre un aperçu de l’évolution du respect de ces habitudes contre-nature qui nous sont demandées : distance sociale, réduction de nos contacts, port du masque… A cette vue longitudinale s’ajoutent des coups de sonde plus ponctuels liés à l’actualité du moment.