Trois ans pour démanteler les sites du HFB et de Chertal d'ArcelorMittal

Conformément à ses obligations légales liées à l'arrêt des activités sidérurgiques, en tant que propriétaire, ArcelorMittal Belgium a introduit auprès du fonctionnaire délégué de la Région wallonne les demandes de permis visant à procéder au démantèlement de son site de Chertal (180 hectares) et du Haut-Fourneau B d'Ougrée (34 hectares). Il s'agit de déconstruire les bâtiments industriels et leurs installations pour ensuite remettre les lieux en état. Les procédures en sont au stade de la consultation des diverses instances publiques concernées en vue d'accorder, ou non, le permis.

"ArcelorMittal Belgium a l'intention de confier ces opérations de déconstruction à des firmes expérimentées qui possèdent, outre l'expérience de démantèlement de sites de telles ampleurs, les moyens techniques pour réaliser de telles opérations complexes, conformément aux prescrits stipulés dans la demande de permis", précise-t-on chez ArcelorMittal Belgium. Le groupe ajoute que les opérateurs choisis auront l'obligation de privilégier la main-d'œuvre locale, tant pour leurs opérations que pour celles de leurs sous-traitants éventuels.