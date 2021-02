Russie: plus de deux ans de prison pour Alexeï Navalny

La juge Natalia Repnikova a indiqué que le détracteur du Kremlin devra purger trois ans et demi de prison de sa peine prononcée en 2014, moins les mois qu’il avait passés assigné à résidence cette année-là. L’opposant peut encore faire appel.

Un tribunal de Moscou a ordonné ce mardi l’emprisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny pour plus de deux ans, révoquant le sursis d’une précédente condamnation, une décision suivie d’un appel à manifester de ses partisans.

Selon la cour, il a violé les conditions du contrôle judiciaire qui accompagnait sa peine, comme cela lui était reproché dans une demande des services pénitentiaires et du parquet. Il devra donc passer deux ans et demi en détention, selon son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption qui a appelé à une manifestation immédiate, juste au pied du Kremlin. « Alexeï Navalny est envoyé en colonie (pénitentiaire) pour 2,5 ans. Nous nous rassemblons dans le centre de Moscou immédiatement, on vous attend sur la Place du Manège », a indiqué l’organisation sur Twitter.