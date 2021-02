Frank Vandenbroucke annonce que la Belgique n’administrera pas le vaccin d’AstraZeneca aux plus de 55 ans

Le vaccin AstraZeneca ne sera temporairement pas administré aux plus de 55 ans en Belgique, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke à la VRT et la RTBF, sur base d’un avis provisoire du Conseil supérieur de la Santé (CSS). Celui-ci indique que le vaccin fonctionne très bien pour les 18-55 ans, mais que les données disponibles pour les personnes plus âgées sont insuffisantes. Le ministre souligne que ces données pourraient être disponibles d’ici quelques semaines.

Cet avis indique donc que, provisoirement, seules les personnes âgées entre 18 et 55 ans pourront recevoir un vaccin AstraZeneca.