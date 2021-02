Coupe de Belgique: l’Antwerp sort la RAAL La Louvière et se qualifie pour les 8es (2-1)

Les nouvelles recrues anversoises Felipe Avenatti (Standard) et Ortwin De Wolf (Eupen) ont d’emblée fêté une première titularisation. Le Great Old, après un arrêt du portier louviérois Clément Libertiaux, a ouvert le score grâce à Guy Mbenza, bien lancé en profondeur par Birger Verstraete (1-0, 20e). Malgré les trois divisions d’écart entre les deux équipes, les Loups n’ont pas démérité en se procurant plusieurs possibilités.

Le second acte a débuté sur un rythme effréné. Si l’Antwerp a touché le cadre via Mbenza (50e), c’est La Louvière qui a égalisé sur une reprise de volée lointaine signée Grégory Lazitch (1-1, 58e). Franky Vercauteren a réagi dans la foulée en injectant le Soulier d’Or Lior Refaelov, Dylan Batubinsika et Jordan Lukaku (62e).

Le Great Old a repris les commandes à l’entame du dernier quart d’heure. Sur coup franc, une remise de la tête d’Avenatti a trouvé Ritchie De Laet au 2e poteau (2-1, 75e).