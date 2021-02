Les fans au stade: la Pro League candidate à une phase test anti-Covid

La direction opérationnelle de la Pro League a sollicité une prise de contact avec la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), en poste depuis le 1er octobre. Une première rencontre entre le milieu du football professionnel et la responsable de la sécurité intérieure du pays. Au menu de la conversation : le futur retour des supporters dans les stades, lorsque les premières perspectives en ce sens se feront jour. Aucun des interlocuteurs ne nourrit évidemment la moindre illusion quant à une issue à brève échéance, mais il s’agissait pour la Pro League de dresser un état des lieux et de faire part aux autorités de l’existence d’une phase test actuellement en cours dans quelques stades triés sur le volet aux Pays-Bas et au Danemark. De très petits groupes de spectateurs y sont testés et disposés dans les stades selon un ordre bien précis, avec bien évidemment, une étude épidémiologique à la clé. Les professionnels belges se disent prêts à faire partie d’une seconde phase test et en ont fait part à Annelies Verlinden. Qui a botté en touche en se proposant de réfléchir à la question au cas où une telle perspective se présenterait.

Autre thème abordé lors de cette vidéoconférence : l’intégration espérée des U23 des clubs professionnels dans le championnat des séries Amateurs. Une problématique qui pourrait s’avérer épineuse par rapport aux mesures de sécurité à adopter et à imposer ou non. Les noyaux durs de certains clubs pourraient en effet être tentés par quelques incartades organisées dans des stades qui ne sont pas sécurisés comme en D1A ou en D1B. Les critères d’application de la Loi football seront évidemment d’application comme dans tout stade en Belgique, mais avec quel degré d’application stricte en matière de prévention ? C’est là toute la question du point de vue des professionnels. Qui ont été longuement entendus sur un sujet qui sera, rappelons-le, une nouvelle fois débattu lors de l’AG de la Pro League le 3 mars.