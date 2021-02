Italie: vers un gouvernement Draghi?

Cette convocation est intervenue juste après l’annonce que les consultations en vue de la reconduction de la coalition sortante menée par M. Conte, composée du Parti démocrate (centre-gauche), du Mouvement 5 Etoiles (antisystème) et du petit parti Italia Viva (IV) de Matteo Renzi, avaient échoué.

Mario Draghi, crédité d’avoir sauvé la zone euro en 2012 en pleine crise de la dette, est un homme réputé pour sa discrétion, son sérieux et sa détermination. Il est diplômé en économie et titulaire d’un doctorat du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT).