Surprise en Coupe d’Allemagne: Leverkusen éliminé en 8es par un club de 4e division

Le Bayer Leverkusen a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne de football, mardi soir. Le club de Bundesliga s’est fait surprendre 2-1 après prolongation par le Rot-Weiss Essen qui évolue en 4e division. Le Bayer avait pourtant ouvert la marque à la 105e minute par le Jamaïcain Leon Bailey, l’ancien joueur du Racing Genk.

Oguzhan Kefkir (108e) et Simon Engelmann (117e) ont ensuite créé la grande surprise de la soirée.

Leverkusen restait sur deux défaites en championnat contre Wolfsburg (0-1) et Leipzig (1-0) et n’est plus que 5e en Bundesliga.