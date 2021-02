Coronavirus - Les accises sur la bière ont rapporté 15% de moins (PRESS)

Depuis 2016, les accises sur la bière rapportaient aux finances publiques environ 200 millions d'euros. Les chiffres de 2020, sont les pires de la décennie. L'absence des festivals de musique, des compétitions sportives en public, la fermeture des restaurants et des cafés en raison de la crise sanitaire expliquent ce résultat.

L'écart s'est marqué dès mars avec 4,5 millions d'accises en moins. En avril, 9,6 millions étaient récolté au lieu de 16,5 millions un an plus tôt. Mai et juin étaient en dessous des résultats. Avec 23,2 millions, juillet a fait mieux que 2019 (21,5 millions). Août et septembre se situaient légèrement au-dessus. Mais la situation s'est à nouveau dégradée à partir de septembre, des semaines avant l'instauration du couvre-feu.