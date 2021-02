GSK va produire 100 millions de doses du vaccin Curevac en 2021 sur son site de Wavre

« Nous développons conjointement de multiples candidats vaccins ARNm multivalents (nouvelle génération) contre la Covid-19, avec l’objectif de garder une longueur d’avance sur la pandémie. Grâce à ce nouvel accord de co-développement, GSK et Curevac apporteront leurs ressources et leur expertise à la recherche, au développement et à la fabrication de nouveaux candidats vaccins, visant une protection plus large contre les variants du SRAS-CoV2, et qui permettraient une réponse rapide à des nouveaux variants qui pourraient émerger dans le futur », souligne le communiqué de GSK.

L’accord prévoit que GSK va verser 150 millions à la start-up allemande, ce qui permettra au britannique de détenir les droits du nouveau vaccin dans tous les pays sauf l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.

Le vaccin de GSK, développé avec le français Sanofi, a lui pris du retard et ne sera prêt que fin 2021, en raison de résultats moins bons qu’escompté.