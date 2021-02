Frank Vandenbroucke: «On n’a jamais dit que les jeunes seraient vaccinés en dernier»

Si on veut donner des perspectives aux jeunes, il ne suffit pas de les vacciner en premier», a déclaré le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, mercredi dans l’émission De Ochtend (VRT). «Mais ça ne veut pas dire non plus qu’ils devront attendre jusqu’à la fin de la campagne. On n’a jamais dit ça», a-t-il précisé alors que la Belgique a décidé de ne pas vacciner, pour l’instant, les plus de 55 ans avec le vaccin AstraZeneca, faute de données suffisantes pour les plus âgés.

Cette décision aura un impact sur la campagne de vaccination, a admis M. Vandenbroucke. La conférence interministérielle Santé qui a lieu ce mercredi matin ainsi que la Task Force Vaccination doivent se pencher sur la question.