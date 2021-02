Fête du Printemps en Chine : l'année du Buffle de Métal, une promesse d'espoir et de renouveau ?

L'année du Buffle commence dans un contexte particulier, celui des restrictions imposées par la Covid-19. Par mesure de précaution, le gouvernement chinois a recommandé à ses concitoyens d'éviter de retourner dans leurs provinces natales. Les déplacements ne sont cependant pas interdits, et ceux qui le souhaitent peuvent tout de même regagner leurs pénates avec obligation de présenter un test PCR négatif à l'aller et au retour. Les résultats peuvent être délivrés le jour même, ce qui facilite grandement les choses. Néanmoins, nombreux sont ceux qui font le choix de célébrer la Fête du Printemps là où ils habitent et travaillent. D'autres, au contraire, ne renoncent pas au traditionnel rassemblement familial et prennent la route. Quant aux Chinois vivant à l'étranger ou dans les territoires ultramarins, ceux qui ont décidé de rentrer font contre mauvaise fortune bon cœur et se soumettent à une stricte quarantaine de 14 jours une fois le pied posé sur le sol chinois. Mais qu'ils puissent être réunis en famille ou non, les Chinois procéderont aux célébrations annuelles en respectant les traditions, en commémorant l'année écoulée et en formulant leurs bons vœux pour l'année qui vient.

La Fête du Printemps est la fête la plus importante pour les Chinois, comme l'est Noël pour les Occidentaux. Elle correspond au premier jour du premier mois du calendrier luni-solaire chinois, ce qui explique pourquoi sa date varie d'une année à l'autre. Elle tombe toujours entre le 21 janvier et le 20 février du calendrier grégorien et correspond toujours à une nouvelle lune, la deuxième depuis le solstice d'hiver. Son origine est presque aussi ancienne que l'histoire de la Chine elle-même, puisque la Fête du Printemps aurait fait son apparition dès la dynastie Shang, c'est à dire entre le 16ème et le 11ème siècle avant J-C, l'Âge du Bronze chinois – une époque où les rites religieux étaient déjà très développés et complexes, très bien documentés grâce à des éclats d'os ou de carapaces de tortue gravés de caractères anciens.