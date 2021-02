Rassemblements pro-Navalny: plus de 10.000 arrestations en 10 jours

De nombreux manifestants sont restés entassés dans des autobus « dans des conditions terribles, suffocantes, sans nourriture et sans pouvoir aller aux toilettes pendant de longues heures », a déclaré à la radio Ekho Moskvy un responsable d’OVD-Info, Grigori Dournovo.

Plus de 10.000 personnes ont été arrêtées en Russie depuis le début du mouvement de protestation pro-Navalny le 23 janvier, a indiqué l’ONG spécialisée OVD-Info dénonçant mercredi les traitements dégradants infligés aux interpellés.

Par la suite, « il est très difficile pour les avocats et les juristes d’accéder aux commissariats. Ils ne les laissent pas rentrer, ça devient systématique », a-t-il ajouté M. Dournovo.

Depuis les premières manifestations pro-Navalny le 23 janvier, six jours après l’arrestation de l’opposant, plus de 10.000 personnes ont été arrêtées en Russie selon les comptes d’OVD-Info : 4.000 le 23 janvier, 5.700 durant les manifestations du 31 janvier et 1.400 mardi, après la condamnation d’Alexeï Navalny à une peine de prison ferme.