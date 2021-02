Les bureaux du bâtiment Copernicus cédés à la Commission européenne pour 20 ans

Le Copernicus est situé au cœur du quartier européen, à l'intersection de la rue de la Loi et de la rue de la Science. Le nouveau site compte 14 plateaux et une surface totale de près de 15.000 mètres carrés, ce qui en fait l'un des plus grands projets immobiliers réalisés et commercialisés à Bruxelles en 2021.

En comparaison, en 2020, un peu plus de 100.000 mètres carrés de bureaux ont été occupés dans le quartier européen, le point culminant étant le bâtiment The One (29.241 mètres carrés), qui était également occupé par la Commission européenne.

Le projet a été réalisé en étroite concertation avec les autorités bruxelloises dans le cadre de la loi sur le projet de ville de perspective.brussels.