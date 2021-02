Espagne: 77% de touristes en moins en 2020

En 2020, année marquée dans le monde par de sévères restrictions de mobilité destinées à freiner la pandémie, les Français ont représenté le premier contingent de touristes en Espagne, avec 3,8 millions de visiteurs, malgré une chute de 65% sur un an, selon l'Institut national de statistique (INE).

Les Britanniques, traditionnellement les plus nombreux à visiter l'Espagne, n'ont été que 3,2 millions à s'y rendre, soit 82% de moins qu'en 2019.

Le nombre d'Allemands a reculé de 78% et celui de Scandinaves de 79%.

La Catalogne est restée la région la plus visitée avec 3,8 millions de touristes, mais ce chiffre est en baisse de 80% par rapport à l'année précédente.

Les arrivées ont baissé de 87% dans les îles Baléares, 77% en Andalousie et 71% aux Canaries.

L'Espagne a terminé 2020 avec plus d'un demi-million de chômeurs supplémentaires, principalement dans le tourisme et l'hôtellerie, et compte encore environ 750.000 personnes au chômage partiel.

Globalement, le secteur touristique mondial a perdu 1.300 milliards de dollars en 2020 tandis que les arrivées de touristes ont chuté de 74% sur un an dans le monde, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).