David Goffin éliminé dès son premier match en Australie par un jeune de 17 ans

En difficulté sur son jeu de service encore, le Liégeois était breaké et mené 3-2 puis 4-2. Le Belge ne parvenait plus à gagner son service et l’Espagnol pouvait servir pour le match à 5-2. Mais un sursaut de David Goffin lui permettait de rester dans la partie (5-3). Pas pour longtemps, Alcaraz, en quarantaine stricte depuis son arrivée en Australie, impressionnant, reprenait une troisième fois dans ce set le service de son adversaire pour s’imposer sur un double 6-3.