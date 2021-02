Le fisc et l’ONSS ne citeront pas en faillite des entreprises pour le moment

Invité par Denis Ducarme (MR) et Gille Vanden Burre (Ecolo-Groen), le ministre a toutefois assuré que les créanciers publics -les Finances et l’Office National de Sécurité Sociale qui perçoit les cotisations sociales- ne citeraient pas en faillite les entreprises en défaut de paiement.

Critiquesde l’opposition

La solution n’a pas satisfait tout le monde dans l’opposition.

« Je suis atterré par la tournure du débat. Cela fait des semaines que l’on connaît la fin du moratoire, ne feignons pas de le découvrir », a lancé le député Maxime Prévot (cdH) qui a insisté sur la différence de situation entre la fin du premier moratoire, en juin, après la première vague de la pandémie, et le deuxième moratoire. « A la fin du premier moratoire, les entreprises avaient encore des réserves. Mais ici, en février, ces réserves ont fondu et on n’est plus confronté à un problème de rentabilité mais de solvabilité. Beaucoup d’entreprises sont aujourd’hui face à une question existentielle : continuer ou non leur activité ».

Pour le PTB, c’est la position de la FEB, demandeuse d’une fin du moratoire, qui a primé sur celle de l’Union des Classes Moyennes (UCM qui représente les indépendants et les PME), qui réclamait la prolongation. « Une vague de faillites risque de déferler », a averti Marco Van Hees.

La commission a décidé de travailler rapidement. Le Conseil d’Etat sera sollicité en urgence sur les amendements. Un vote en plénière pourrait intervenir le 4 mars.