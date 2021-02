David Goffin battu à Melbourne par une «pépite» de 17 ans: «Il frappait sur tout, les yeux fermés»

David Goffin a été complètement « surpris » selon ses dires pour son entrée en matière au « Great Ocean Road Open » dont il était pourtant la tête de série nº1, ce mercredi à Melbourne. Il a été battu sur un double 6-3 par Carlos Alcaraz, un jeune Espagnol de 17 ans qui pointe déjà au 146e rang mondial et que certains présentent comme la relève de Rafael Nadal ! Et d’emblée, le « jeune héros du jour » a non seulement battu, sans discussion, le 14e mondial mais il l’a impressionné.

« Je ne sais pas s’il joue comme ça tous les jours, mais il m’a vraiment surpris par son agressivité », commente le nº1 belge. « C’est comme s’il avait décidé de frapper sur tout, en coups droits et en revers, les yeux fermés et ça rentrait. Ca a été très vite, en fait. Je lisais pourtant bien son service, je l’ai breaké quelques fois, mais chaque fois, il revenait à la charge, sans me permettre d’entrer dans l’échange, même lorsque j’ai tenté de remettre plus d’intensité en début de deuxième set. Mais il a tenu et il est allé chercher cette victoire. Bravo à lui, c’est une pépite à nouveau pour le tennis espagnol. La manière dont il a joué, avec cette attitude en plus et un bras qui va très vite, c’est tout bonnement exceptionnel. C’est toujours difficile de comparer avec un extraterrestre comme Rafael Nadal, mais c’est certain, s’il joue chaque match comme ça, il est promis à un superbe avenir… »

Il s’agit tout de même de la pire défaite de David Goffin, en termes de classement, depuis son revers face à l’Italien Salvatore Caruso (168e), le 15 mars 2019, en Challenger à Phoenix… Un contretemps qui tombe mal, évidemment, alors que le nº1 belge tentait de retrouver quelques matches et de la confiance avant l’Open d’Australie qui débute déjà lundi.