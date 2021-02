Vaccination: pas d’accord définitif sur les personnes prioritaires parmi les 18-64 ans

Jean Nève, Président du Conseil Supérieur de la Santé met en garde après la fuite « navrante » d’un document non définitif au terme d’une Commission interministérielle Santé ce mercredi après-midi. Pour le scientifique, il ne faut pas ce fier à cette liste provisoire. « Le Conseil Supérieur de la Santé qui a eu en charge la réalisation de cet important travail publiera sous peu son rapport complet et largement détaillé (adopté ce matin par le Collège du CSS) » précise encore Jean Nève. « C’est tout à fait prématuré de divulgué un rapport de 35 pages qui est encore en cours de finalisation. On bafoue les avis scientifiques en procédant de la sorte. »

Un accord de principe démenti

Un peu plus tôt ce mercredi matin on apprenait que les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées avaient conclu un accord de principe sur les comorbidités ouvrant la voie à une vaccination prioritaire. Wouter Beke l’avait même annoncé aux médias.