Suite et fin des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi avec dix rencontres, dont trois à suivre sur notre site dès 16h. Parmi les équipes engagées, on retrouve cinq cadors de l’élite belge : Anderlecht, le Standard, Charleroi, La Gantoise et le FC Bruges.

Les rencontres à suivre en direct

16h30 : Charleroi – Westerlo

19h : Seraing – Standard

21h15 : RFC Liège – Anderlecht