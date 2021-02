Coronavirus: début de la vaccination du personnel soignant à la mi-février en Wallonie

Médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, dentistes, aides-soignants et familiales, pharmaciens, kinés, etc., seront vaccinés à partir de la mi-février en Wallonie, a annoncé mercredi le gouvernement wallon.

La Wallonie amorcera ainsi la vaccination du personnel d’aide et de soin de première ligne (1A4) en même temps que la Flandre, alors que Bruxelles a commencé cette semaine.