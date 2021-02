Toutes les rencontres des six tournois de Melbourne annulées jeudi après un test positif au coronavirus

« Les autorités sanitaires nous ont informés qu’un membre du personnel d’un hôtel de quarantaine avait été testé positif au Covid-19. Les personnes liées à l’Open d’Australie qui ont passé leur quarantaine dans cet hôtel doivent maintenant être testées et isolées jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif. Il n’y aura aucun match à Melbourne Park jeudi », ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Une cinquantaine de matches étaient programmés jeudi à Melbourne Park.

Toutes les rencontres des six tournois de tennis de Melbourne, en préparation pour l’Open d’Australie, prévues jeudi, ont été annulées, ont annoncé les organisateurs mercredi après un test positif déclaré chez un employé d’un hôtel lié au premier Grand Chelem de la saison.

Entre 500 et 600 personnes se retrouvent en effet en isolement en raison d’un test positif au coronavirus constaté dans l’un des hôtels liés à l’Open d’Australie à Melbourne.

Un employé de 26 ans a été testé positif au Grand Hyatt Hotel de Melbourne le 29 janvier dernier. Des restrictions plus sévères ont été mises en place dans l’État de Victoria.

Près de 600 personnes, concernées par la première épreuve du Grand Chelem de l’année en tennis, sont considérées comme cas contacts, dont des joueurs ou joueuses, et doivent rester en isolement jusqu’à ce qu’elles soient testées négatives. Ça devrait être fait dans la journée de jeudi. Les résultats des tests sont généralement rendus dans les 24 heures.

L’Open d’Australie, retardé de trois semaines par rapport à ses dates initiales, a fini par obtenir le feu vert des autorités australiennes au prix de la mise en place d’un protocole sanitaire drastique.

L’ensemble des joueurs et des accrédités (staff, entourage, arbitres…) ont dû voyager vers l’île-continent, très largement débarrassée du virus, à bord d’une quinzaine d’avions spécialement affrétés par les organisateurs mi-janvier et s’y soumettre à une quatorzaine stricte à leur arrivée. Seules cinq heures de sortie quotidiennes, strictement minutées entre tennis, entraînement physique et repas, leur étaient autorisées.

Septante-deux joueurs et joueuses ont été contraints à une quarantaine complète, sans la moindre permission de quitter leur chambre d’hôtel, après que plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés parmi les passagers ou l’équipage de trois des vols vers Melbourne.

L’État de Victoria n’avait connu aucune contamination locale depuis 28 jours. Ce nouveau cas a conduit les autorités locales à renforcer immédiatement les règles relatives au port du masque et à la limitation des rassemblements privés.