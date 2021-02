CORRECTION: Thermo Fisher Scientific investit 7,25 millions d'euros dans son usine de Geel

Sur ce site, les produits chimiques sont achetés, contrôlés et reconditionnés avant d'être envoyés chez les clients. La société constate une demande croissante dans le monde entier pour une large gamme de produits chimiques, de solvants et de réactifs, tant pour les applications Covid-19 que pour d'autres médicaments.

C'est pourquoi trois nouveaux bâtiments, représentant une extension de 3.700 m², sont en cours de construction à Geel.

Cet agrandissement "renforcera notre position pour mieux soutenir les travaux importants de nos clients, notamment les essais Covid-19 et la recherche sur les vaccins", selon le directeur Nicky Burbidge. "Notre mission est plus importante que jamais: permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr".