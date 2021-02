Karim Belhocine après la victoire du SC Charleroi face à Westerlo (1-0): «Nous sommes qualifiés, c’est le plus important»

Interrogé au micro de Télésambre après la qualification du Sporting Charleroi aux dépens de Westerlo pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, Karim Belhocine s’est montré satisfait par la victoire. « C’était un match compliqué avec des conditions de jeu très difficiles. Nous avons réussi à marquer en premier et nous sommes qualifiés, c’est le plus important. C’était un vrai match de coupe à l’anglaise au vu des conditions de jeu. Les gars ont beaucoup donné et ils sont récompensés ce soir », a déclaré le coach des Zèbres. « On s’attendait à des conditions difficiles, mais on s’est vite rendu compte que c’était injouable. Il a fallu jouer un peu plus long, puis on a réussi à prendre le dessus dans les duels et en jouant dans la profondeur. Ça a fait la différence. »