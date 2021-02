Dorian Dessoleil (SC Charleroi) après la qualification face à Westerlo (1-0): «Ce n’était pas possible de jouer au football avec ce terrain»

Interrogé au micro de Télésambre après la qualification du Sporting de Charleroi face à Westerlo, Dorian Dessoleil a insisté sur les mauvaises conditions de jeu. « Vu l’état du terrain, on se doutait que l’équipe qui marquerait en premier gagnerait. Westerlo a eu des opportunités, et on savait que le match serait compliqué. Mais nous nous sommes qualifiés et c’est le principal », a expliqué le capitaine des Zèbres. « C’est toujours compliqué face à des équipes de divisions inférieures qui donnent tout ce qu’elles ont. On a essayé de jouer au football mais malheureusement ce n’était pas possible avec ce terrain. C’était donc important de gagner les duels et de mettre de l’impact physique. »