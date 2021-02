Comité de concertation: les thèmes qui seront abordés

Au programme du Comité de concertation de vendredi : la réouverture des salons de coiffure et d’esthétique, aussi des parcs zoologiques, des centres de vacances, des agences immobilières. Rien de sûr. Ces sujets sont « sur la table ». Certains envisagent un déconfinement de l’horeca à moyen terme.

Ainsi, Paul Magnette, président du PS, fait un pas : « Bon, on ne va pas tout d’un coup rouvrir tous les restaurants et les cafés », nous dit-il, « mais les indicateurs de l’épidémie, plus rassurants désormais, nous donnent l’occasion d’amener des perspectives. Je proposerai que le Codeco de vendredi réfléchisse à la manière d’ouvrir de premières portes ».