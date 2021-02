Coupe d’Italie: Naples et l’Atalanta se quittent sur un partage en demi-finale aller

Naples et l’Atalanta se sont quittés sur un partage 0-0, mercredi, en demi-finale aller de la Coupe d’Italie de football.

Naples évoluait sans Dries Mertens, rentré en Belgique pour poursuivre sa revalidation après sa blessure à la cheville gauche survenue à la mi-décembre.

L’Atalanta s’est montrée la plus dangereuse en première période, se créant deux grosses occasions via Pessina et Toloi. Le premier a buté sur Ospina (22e), le second n’a pas cadré alors qu’il était en excellente position (32e). La situation ne s’est pas débloquée en seconde période.