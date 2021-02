Premier League: treizième victoire consécutive pour Manchester City à Burnley

Avec 47 points, les hommes de Pep Guardiola remettent de la distance avec leur dauphin United et comptent un match en moins.

Battre Burnley, qu’ils ont dominé 12 fois sur les 13 dernières confrontations, pour un nul, en inscrivant au moins trois buts à 8 reprises, n’est pas forcément très impressionnant.

Mais cela fait désormais 6 matches que City n’a plus encaissé de but et si Ederson est encore loin du record absolu de 14 « clean sheet » successives d’Edwin van der Saar en 2008/2009 avec les Red Devils, sa solidité défensive continue d’impressionner.

Devant, le réalisme a été au rendez-vous dès les premières minutes, Gabriel Jesus a ouvert la marque, en reprenant de la tête un tir de Raheem Sterling repoussé des poings par Nick Pope (1-0, 3e).

Sterling a doublé la mise (2-0, 38e) à la réception d’un centre tendu à ras de terre d’Ilkay Gündogan excellent depuis plusieurs matches au point de faire totalement oublier l’absence de Kevin de Bruyne, blessé.

City se présentera donc dans les meilleures conditions dimanche à Anfield Road pour un sommet explosif avec Liverpool.

Leicester chasse Liverpool du podium

Leicester n’a pas laissé filer sa chance de reprendre provisoirement place sur le podium, en allant gagner chez le relégable, Fulham (2-0).

Cela porte le total de points des Foxes à 42, deux de plus que Liverpool (4e) qui reçoit Brighton un peu plus tard.

Toujours privé de son buteur Jamie Vardy, qui se remet d’une petite intervention chirurgicale, Leicester a pu compte sur son remplaçant en pointe, Kelechi Iheanacho, auteur de l’ouverture du score de la tête (1-0, 17e).

Le deuxième but est venu juste avant la pause sur un contre emmené par James Maddison qui a eu la lucidité de servir James Justin, accouru de son poste de latéral gauche pour dribbler le gardien et marquer (2-0, 44e).

Un but symbole de la puissance offensive des champions d’Angleterre 2016 qui ont bien rebondi après leur nul à Everton (1-1) et leur défaite à domicile contre Leeds (1-3).

La lutte pour les places sur le podium s’annonce très serrée alors que se profile un Leicester-Liverpool très alléchant dans dix jours.