Arnaud Bodart après la qualification du Standard face à Seraing: «On ne s’est pas posé de questions» (vidéos)

Le Standard s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de Belgique en s’imposant 1-4 sur la pelouse de Seraing ce mercredi soir. Dans des conditions difficiles avec une pluie battante gorgeant le terrain d’eau, Arnaud Bodart a brillé dans sa cage en stoppant un penalty et plusieurs offensives adverses. De quoi le nommer « Homme du match » au terme de la rencontre.

« C’est un temps pour un gardien », a commenté Bodart au micro de RTL Sport. « Je savais que j’allais devoir rester dans mon goal et comme ça glisse très fort, les joueurs avaient toujours un temps de retard sur le gardien. »

Le portier des Rouches était évidemment heureux de cette victoire. « Elle fait du bien car on savait que c’était un match piège. Avec la pluie et l’état du terrain, on ne s’est pas posé de questions. Seraing a pas mal joué dans ses conditions, mais on a été plus intelligent. Ils ont voulu jouer dangereusement avec la balle alors que ça ne servait à rien. C’est bien, parce qu’on a su faire la différence, on ne s’est pas fait peur et le match a été plié assez vite. »