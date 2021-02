Coupe du Roi: le Barça frôle l’élimination, mais passe en demies au terme d’un match fou à Grenade

Déjà malmené la semaine dernière sur le terrain du Rayo Vallecano (D2), le Barça a longtemps butté sur la défense andalouse. Menée 2-0 sur des buts signés Kenedy (1-0, 33e) et Roberto Soldado (2-0, 47e), l’équipe de Ronald Koeman a aussi joué de malchance en touchant les montants adverses à quatre reprises sur l’ensemble de la rencontre.

Le FC Barcelone a évité de peu une nouvelle désillusion. Mené 2-0 à la 88e minute par Grenade en quarts de finale de la Coupe du Roi, le club catalan a marqué à deux reprises pour accrocher les prolongations. Le Barça a ensuite inscrit trois buts afin de s’imposer 3-5 et se hisser dans le dernier carré.

On pensait le Barça filer vers la victoire après le second but de Griezmann (2-3, 100e) sur un centre d’Alba mais Grenade est revenu sur un penalty transformé par Fede Vico (3-3, 103e).