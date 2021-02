Les ventes de voitures électriques ont doublé en Europe en 2020

Quelque 538.772 voitures électriques ont été vendues l'an passé, notamment en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, et 507.059 hybrides rechargeables, avec une nette accélération au quatrième trimestre.

Alors que le marché européen dans son ensemble était amputé d'un quart de ses ventes par la crise sanitaire, les ventes de véhicules hybrides (y compris non rechargeables) et électriques ont dépassé pour la première fois les ventes de diesel en Europe au quatrième trimestre, avec plus de 900.000 véhicules vendus.