Eden Hazard qualifié de «joueur de cristal» par la presse espagnole: le docteur des Diables rouges évoque un «cercle vicieux»

Mais ce n’est pas pour cette raison que la presse espagnole ne s’inquiète pas du cas Eden Hazard au Real Madrid… Loin de là même ! Ainsi, AS écrit que « Hazard rejoint la liste des joueurs de cristal au Real », en expliquant les raisons de ce qualificatif. « Il a subi neuf blessures depuis son arrivée à Madrid et il a contracté le coronavirus. Cette longue liste de pépins l’a empêché de jouer 43 matches (283 jours de repos forcé au total) ».

Du côté de Marca, on tente d’aller plus loin, de trouver des explications, afin de voir s’il est réellement nécessaire de s’inquiéter ou non. Le média espagnol reprend ainsi notamment une interview du journal belge Het Nieuwsblad. C’est Kristof Sas, le médecin des Diables rouges, qui s’exprime à cœur ouvert : « Hazard est dans un cercle vicieux. On attend les détails de sa blessure, mais c’est clair que c’est inquiétant. Les blessures à ce stade de la saison ne sont normalement pas inquiétantes pour l’Euro. Mais avec Eden, c’est différent. C’est une nouvelle rechute, une situation chronique. D’abord la cheville, puis les blessures musculaires. C’est très désagréable. Eden est dans un cercle vicieux et ce n’est pas facile d’en sortir ».