Anderlecht humilié par l’Union en Coupe de Belgique: revivez l’exploit saint-gillois de 2018 en vidéo

Ce mercredi soir, Anderlecht s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en battant le RFC Liège, un club de Nationale 1, sur le score de 0-2. Les Mauves affronteront leurs voisins de l’Union Saint-Gilloise pour une place en quarts.

Un match qui, sans crise sanitaire, ferait le plein, c’est une certitude. C’était d’ailleurs le cas en septembre 2018. Les fans du Sporting s’en rappellent comme si c’était hier. Et pour cause, ils avaient vu leurs protégés sombrer face à l’Union et ce diable de Niakaté, auteur d’un triplé (0-3), en seizièmes de finale.

Cette fois, il s’agit d’un huitième de finale disputé sur la pelouse saint-gilloise. Mais vu le niveau de jeu de l’Union en D1B, les Mauves ont tout intérêt à ne pas prendre cet adversaire à la légère…