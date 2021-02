Premier pas vers une connexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Danemark

A ce stade, le projet prévoit la réalisation d'un câble sous-marin d'une capacité d'1,4 GW entre la Belgique et le Danemark, via un parc éolien maritime sur lequel le Danemark prévoit de développer 3 GW d'éolien d'ici 2030. L'idée est donc d'aboutir pour 2030. "Un timing ambitieux, serré mais réalisable", estime la ministre belge.

Quid du coût d'une telle infrastructure? Le câble sous-marin réalisé entre la Belgique et la Grande-Bretagne, Nemo Link, a nécessité un investissement de 600 millions d'euros, supporté à parts égales entre la Belgique et la Grande-Bretagne. "Il s'agit d'estimations à la grosse louche mais en fonction de la complexité, le câble sous-marin coûte entre un et deux millions d'euros par kilomètre. Le coût total pourrait donc être compris entre 900 millions et 1,2 milliard d'euros", estime le CEO d'Elia, Chris Peeters. Un montant à répartir, le cas échéant, entre Belges et Danois.