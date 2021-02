L’arrière-petit-fils de Benito Mussolini signe à la Lazio: un nom difficile à porter dans un tel club…

Romano Floriani Mussolini. Ce nom de famille vous dit assurément quelque chose… Benito Mussolini était en effet une figure du fascisme en Italie. Il avait fondé le Parti national fasciste et avait accédé au pouvoir en 1922. Il avait chuté en 1943. Quant à Romano Floriani Mussolini, c’est un arrière-petit-fils de ce dictateur fasciste.

Si nous vous parlons de lui, c’est parce que ce latéral droit de 18 ans, au nom difficile à porter, vous en conviendrez, a signé un contrat professionnel à la Lazio. « C’est un garçon humble. Il ne se plaint jamais. Je l’aime beaucoup. C’est un joueur prometteur. Je n’ai jamais parlé à ses parents, et la seule chose qui m’intéresse est la manière dont il joue », évoque Mauro Bianchessi, un de ses entraîneurs à la Lazio, dans les colonnes de La Repubblica.

Mais cette histoire fait couler beaucoup d’encre en Italie. Et pour cause, certains ultras romains sont des fascistes assumés. Et ils n’hésitent pas à accumuler les provocations ! « Moi, je veux seulement être jugé pour la façon dont je joue au football, et pas pour mon nom », rétorque Romano Floriani Mussolini, interrogé par la radio Radiosei.