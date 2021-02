Unilever ressort de 2020 avec un bénéfice stable malgré la pandémie

"Les ventes en ligne ont progressé de 61%, (...) et représente à présent 9% du total d'Unilever", insiste aussi le communiqué, une tendance qui se retrouve à travers tout le commerce.

Le groupe, dont le siège se trouve désormais à Londres et non plus aux Pays-Bas, note une progression, des ventes de 1,2% dans les pays émergents à mesure que la Chine et l'Inde, sortis des confinements stricts du début d'année, renouaient avec la croissance.

Les pays développés ont dans l'ensemble enregistré une croissance des ventes de 2,9%, notamment grâce à l'alimentaire pour la maison en Amérique du nord, mais l'Europe s'inscrit en baisse sur l'année malgré un rebond au dernier trimestre.

Dans l'alimentaire les produits de "viande" végétarienne ont vu leurs ventes bondir de 70%.

Le chiffre d'affaires global a bénéficié du produit de cessions mais a pâti d'un fort effet de change de 5,4%.

Enfin, les marges ont souffert d'investissements du groupe pour s'adapter à la pandémie.