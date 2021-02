L’avenir de Ribéry en question: une improbable retraite est même évoquée

« FR7 » retrouve vendredi soir l’Inter Milan, une équipe qui l’avait inspiré à l’aller : malgré la défaite (3-4), le Français avait éclaboussé le match de son talent avec deux passes décisives à San Siro.

La Fiorentina, décevante cette saison (11e), dépend encore beaucoup des passes et des courses de l’ex-attaquant de Marseille et du Bayern Munich, parfois brillant, parfois plus discret, au gré notamment de ses pépins physiques.