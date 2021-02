Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain l’été prochain? L’annonce d’Angel Di Maria qui fait polémique à Barcelone

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé tranquillement face à Nîmes (3-0) et se relance après l’étonnante défaite à Lorient. Au terme de la rencontre, Angel Di Maria, le joueur argentin, a évoqué le dossier de sa prolongation de contrat. Mais pas seulement… L’ancien ailier du Real Madrid et de Manchester United a aussi parlé d’un certain Lionel Messi, qui sera libre à la fin du mois de juin.

Si la saga autour de l’avenir de la « Pulga » s’est brièvement interrompue l’été dernier, le PSG se dit intéressé pour tenter d’attirer Messi. Di Maria, son coéquipier avec la sélection argentine, s’est laconiquement prononcé au micro de Canal+. « Je crois qu’il y a de nombreuses possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer », a précisé Angel Di Maria.

Reste que ces propos ont été rapportés en Catalogne. Et ceux-ci n’ont pas vraiment plu à Ronald Koeman, l’entraîneur du Barça, à deux semaines du match entre les deux clubs en Ligue des champions. « Pour moi, c’est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux », a répondu le technicien batave après la qualification de son équipe pour le dernier carré de la Copa del Rey.